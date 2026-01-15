Maria Kochetkova to perform in Romania at Brâncu?i-dedicated Bucharest International Ballet Gala
Jan 15, 2026
Maria Kochetkova to perform in Romania at Brâncu?i-dedicated Bucharest International Ballet Gala.
World-renowned ballerina Maria Kochetkova will perform in Romania for the first time on March 5, 2026, as part of the Bucharest International Ballet Gala, an anniversary edition dedicated to sculptor Constantin Brâncu?i. The event will be held at Sala Palatului and marks 150 years since the (…)
[Read the article in Romania-Insider]