Skanska sells Equilibrium 2 office building in Bucharest to Magyar Posta TakarÃ©k Fund

Skanska sells Equilibrium 2 office building in Bucharest to Magyar Posta TakarÃ©k Fund. Developer Skanska announced on Wednesday, January 28, that it sold the second building of the Equilibrium office complex in Bucharest to Magyar Posta TakarÃ©k Real Estate Investment Fund (MPTIA), a public real estate fund managed by GrÃ¡nit Asset Management. The deal comes roughly a year after (â€¦) [Read the article in Romania-Insider]