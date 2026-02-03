Avioane Craiova Calls Shareholders To Approve Extension Of RON300M Loan Facility
Feb 3, 2026
Avioane Craiova Calls Shareholders To Approve Extension Of RON300M Loan Facility.
Aerospace industry company Avioane Craiova (AVIO.RO) has called shareholders for March 9 to decide on extending a RON300 million loan facility, maintaining guarantees, selling some industrial assets and approving the reorganization and financial restructuring plan, it said in a report to the (…)
[Read the article in Ziarul Financiar]