February 13, 2026

Law Firm Clifford Chance Badea Assisted Electroalfa International In Its RON580M IPO
Clifford Chance Badea, the local office of global law firm Clifford Chance, assisted Electroalfa International (EAI), a Romanian leader in advanced electrical engineering solutions for critical infrastructure, in its initial public offering (IPO) of new shares issued following a capital (…)

Superbet Buys Maxbet Romania And Malta Super Technologies, the company that operates the Superbet online betting and casino brand, on Friday evening announced the signing of the acquisition of Maxbet Romania and Maxbet Malta.

TUI Group Officially Enters Romania TUI Group, the world leader in tourism, is expanding its presence in Europe and entering Romania. Ziarul Financiar first reported about the group's entry onto the local market back in December.

PPC's Retele Electrice Romania Invests Over RON75M In Transformer Station In Balotesti Retele Electrice Romania, part of the PPC group, has begun construction of a new 110/20 kV transformer station in Balotesti, Ilfov County, a self-funded investment of more than RON75 million set for completion in 2027.

Erste Group Revises Romania's 2026 Economic Growth Forecast Downwards From 2.1% To 1% Erste Group has revised Romania’s 2026 economic growth forecast to 1% from 2.1% previously, after the flash estimates for the fourth quarter of 2025 released by Romania’s National Statistics Institute (INS) on Friday showed worse than expected contraction and confirmed the economy had slid into (…)

Head of Court of Appeal on referendum in justice: I don't know how we could proceed with it Liana Arsenie, president of the Bucharest Court of Appeal, questions whether judges should take part in a referendum on justice proposed by President Nicu?or Dan, arguing that the initiative is political.

Bolojan on coalition conflicts: I am not afraid of any party or political leader Ilie Bolojan said he is not afraid of political pressure or coalition tensions and took office knowing tough decisions would follow, stressing that passing the budget quickly is the main priority.

Ilie Bolojan: From the second half of this year, we will see things settle down Prime Minister Ilie Bolojan says Romania’s technical recession is temporary, and after the impact of austerity measures fades in the coming months, the second half of the year should bring stability and create the basis for economic growth.

 


