Feb 13, 2026
Law Firm Clifford Chance Badea Assisted Electroalfa International In Its RON580M IPO.
Clifford Chance Badea, the local office of global law firm Clifford Chance, assisted Electroalfa International (EAI), a Romanian leader in advanced electrical engineering solutions for critical infrastructure, in its initial public offering (IPO) of new shares issued following a capital (…)
