Fitch affirms Romania’s fragile rating and warns of significant risks to medium-term fiscal consolidation
Feb 16, 2026
Fitch affirms Romania’s fragile rating and warns of significant risks to medium-term fiscal consolidation.
International rating agency Fitch affirmed Romania’s fragile rating at BBB- with a negative outlook, on the verge of the non-investment area, while signalling significant risks to medium-term fiscal consolidation. Risks to medium-term fiscal consolidation are generated by weak growth, (…)
[Read the article in Romania-Insider]