Romanian defense minister calls for NATO Black Sea mission to deter Russia
Feb 20, 2026
Romanian defense minister Radu Miru?? said NATO should deploy counter-drone equipment, radars, and air defense missiles to the Black Sea as part of a new allied mission to deter Russia, according to Politico. The official, who spoke to Politico during the Munich Security Conference, argued that (…)
