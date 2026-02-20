 
Romanian defense minister calls for NATO Black Sea mission to deter Russia
Romanian defense minister Radu Miru?? said NATO should deploy counter-drone equipment, radars, and air defense missiles to the Black Sea as part of a new allied mission to deter Russia, according to Politico. The official, who spoke to Politico during the Munich Security Conference, argued that (…)

