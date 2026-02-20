Major exhibition dedicated to Romanian sculptor Constantin Brâncu?i opens in Rome
Feb 20, 2026
Major exhibition dedicated to Romanian sculptor Constantin Brâncu?i opens in Rome.
An exhibition dedicated to Romanian sculptor Constantin Brâncu?i opened on Thursday, February 19, at the Mercati di Traiano Museum in Rome, marking one of the flagship cultural events of the Romania-Italy Cultural Year 2026, the Culture Ministry said. It awaits visitors until July 19, 2026. (…)
