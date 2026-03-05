 
Romanian Innovation: Qognifly, Romanian Deep-Tech Company Announces New Stage of Consolidation for Drone Wall, an Integrated Drone Detection, Tracking and Interception Architecture
Bucharest, March 5, 2026 – RBJ – Qognifly, a Romanian deep-tech company specialized in autonomous drone countermeasure systems (C-UAS), announces (…)

Electrica Seeks Shareholder Approval For Up To EUR1B Bond Program In 2026-2027 Period Electrica group, the most powerful player in energy distribution and supply is seeking approval from shareholders to launch a bond issuance program worth up to EUR1 billion, which is expected to be carried out in 2026–2027 period, as per the convening of the Extraordinary General Meeting of (…)

Enterprise Investors Fund Invest Up To EUR20.4M In Romanian Gym Chain 18GYM Enterprise Investors (EI) Fund IX will invest up to EUR20.4 million in 18GYM, one of Romania's leading fitness chains, acquiring a minority stake.

Statistical Office: Romania's Hourly Labor Costs Up 6.7% In Q4/2025 Vs Q4/2024 Romania's hourly labor costs adjusted to the number of working days increased by 6.71% in the fourth quarter of 2025 compared to the same period of 2024, data from the country's statistical office INS showed on Friday (March 6, 2026).

A SCM judge slams Nicu?or Dan's referendum: it has no legal or constitutional basis The referendum on justice announced by President Nicu?or Dan has no legal basis, let alone constitutional, says Judge Claudiu Dr?gu?in, member of the Superior Council of Magistracy (SCM), on MEDIAFAX's Of The Record program.

Bud?i: Meat containing carcinogenic hormones from Brazil detected in the EU PSD deputy Marius Bud?i claims that there has been "the first official confirmation of an import into the EU of meat containing carcinogenic hormones from a Mercosur country."

The government wants to accelerate the implementation of the PNRR Prime Minister Ilie Bolojan convened a working meeting at the Victoria Palace with the ministries involved in the implementation of the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) to accelerate the pace of reforms and investments undertaken by Romania, according to a government press release.

Statistical Office Provisional Data: Romania's Economy Inches 0.7% Higher YoY In 2025 Romania's economy edged 0.7% higher in real terms in 2025 against 2024, the country’s statistical office INS said on Friday (March 6, 2026), citing provisional (1) data.

 


