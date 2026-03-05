Romanian Innovation: Qognifly, Romanian Deep-Tech Company Announces New Stage of Consolidation for Drone Wall, an Integrated Drone Detection, Tracking and Interception Architecture
Mar 5, 2026
Romanian Innovation: Qognifly, Romanian Deep-Tech Company Announces New Stage of Consolidation for Drone Wall, an Integrated Drone Detection, Tracking and Interception Architecture.
Bucharest, March 5, 2026 – RBJ – Qognifly, a Romanian deep-tech company specialized in autonomous drone countermeasure systems (C-UAS), announces (…)
[Read the article in Romanian Business Journal]