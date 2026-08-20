Electrica Shareholders OK Contracting Loans of Up To EUR250M to Build New Electricity Production Capacities in Craiova, RON8.7B for Centralization of Existing Credit Facilities
Aug 20, 2026
Electrica Shareholders OK Contracting Loans of Up To EUR250M to Build New Electricity Production Capacities in Craiova, RON8.7B for Centralization of Existing Credit Facilities.
Electrica shareholders during Thursday’s general meeting approved taking out loans of up to EUR250 million (the equivalent in RON) to finance the (…)
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