Weekend calendar: Bucharest International Film Festival, Bucharest International Piano Festival, Slow Coffee Festival, SofistiCAT, Lavada Fest, Alpin Film Festival
Sep 24, 2026
Weekend calendar: Bucharest International Film Festival, Bucharest International Piano Festival, Slow Coffee Festival, SofistiCAT, Lavada Fest, Alpin Film Festival.
In Bucharest: Bucharest International Film Festival Until September 27 A program of auteur films, national premieres and courageous cinematic (â€¦)
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