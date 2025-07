Studiu: Interzicerea telefoanelor mobile în ?colile olandeze a îmbun?t??it înv??area: „Atmosfera este mai bun?”

Studiu: Interzicerea telefoanelor mobile în ?colile olandeze a îmbun?t??it înv??area: „Atmosfera este mai bun?”. Mediafax Un studiu comandat de guvernul olandez arat? c? interzicerea telefoanelor mobile în ?coli a îmbun?t??it procesul de înv??are. Articolul Studiu: Interzicerea telefoanelor mobile în ?colile olandeze a îmbun?t??it înv??area: „Atmosfera este mai bun?” apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]