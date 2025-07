Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu ?i Nicolae Ciuc? au fost avertiza?i din august 2024 c? România se îndreapt? spre dezastru bugetar (Europa Liber?)

Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu ?i Nicolae Ciuc? au fost avertiza?i din august 2024 c? România se îndreapt? spre dezastru bugetar (Europa Liber?). Mediafax Fostul pre?edinte Klaus Iohannis, fostul premier Marcel Ciolacu ?i fostul ?ef al Senatului Nicolae Ciuc? au fost avertiza?i înc? din 2024 asupra deficitului bugetar provocat de cheltuielile masive din anul electoral, potrivit unor documente „strict confiden?iale” publicate vineri de (…) [Read the article in Mediafax]