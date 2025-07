Elon Musk î?i face partid. Partidul America ar putea face diferen?a în aprobarea unor m?suri extrem de controversate

Elon Musk î?i face partid. Partidul America ar putea face diferen?a în aprobarea unor m?suri extrem de controversate. Mediafax Trump l-a avertizat pe Musk c? opozi?ia sa ar putea s?-l coste scump. „F?r? subven?ii, Elon ar trebui s? se întoarc? în Africa de Sud” Articolul Elon Musk î?i face partid. Partidul America ar putea face diferen?a în aprobarea unor m?suri extrem de controversate apare prima dat? în (…) [Read the article in Mediafax]