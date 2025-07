Temperaturile extreme afecteaz? traficul feroviar. Viteza trenurilor va fi adaptat? condi?iilor

Temperaturile extreme afecteaz? traficul feroviar. Viteza trenurilor va fi adaptat? condi?iilor. Mediafax În contextul prognozelor meteorologice care indic? temperaturi extreme la nivel na?ional în perioada urm?toare, CFR SA anun?? c? vor fi aplicate m?suri speciale pentru desf??urarea în condi?ii de siguran?? a traficului feroviar.