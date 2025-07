Un ofi?er de securitate al Hamas spune c? gruparea a pierdut controlul asupra celei mai mari p?r?i din Gaza: „Controlul Hamas este zero”

Un ofi?er de securitate al Hamas spune c? gruparea a pierdut controlul asupra celei mai mari p?r?i din Gaza: „Controlul Hamas este zero”. Mediafax Un ofi?er superior din cadrul for?elor de securitate ale Hamas a declarat pentru BBC c? gruparea armat? palestinian? a pierdut aproximativ 80% din controlul asupra Fâ?iei Gaza. Articolul Un ofi?er de securitate al Hamas spune c? gruparea a pierdut controlul asupra celei mai mari p?r?i (…) [Read the article in Mediafax]