Taylor Fritz s-a calificat în sferturile de final? la Wimbledon, dup? ce adversarul s?u accidentat s-a retras

Taylor Fritz s-a calificat în sferturile de final? la Wimbledon, dup? ce adversarul s?u accidentat s-a retras. Mediafax Finalistul US Open, Taylor Fritz, s-a calificat duminic? în sferturile de final? de la Wimbledon pentru a treia oar? în patru ani, dup? ce adversarul s?u accidentat, Jordan Thompson, a abandonat la scorul de 6-1, 3-0, dup? 41 de minute. Articolul Taylor Fritz s-a calificat în (…) [Read the article in Mediafax]