Industria farmaceutic? în alert? maxim? din cauza tarifelor lui Trump

Industria farmaceutic? în alert? maxim? din cauza tarifelor lui Trump. Mediafax Pre?edintele american Donald Trump amenin?? cu tarife de 200% pentru produsele farmaceutice importate în termen de doar un an, iar industria este în alert? maxim?. Articolul Industria farmaceutic? în alert? maxim? din cauza tarifelor lui Trump apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]