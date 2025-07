Po?ta Român? cump?r? o flot? auto pentru cre?terea eficien?ei serviciilor de curierat

Po?ta Român? cump?r? o flot? auto pentru cre?terea eficien?ei serviciilor de curierat. Mediafax Po?ta Român? a anun?at vineri c? inten?ioneaz? s? cumpere o nou? flot? auto pentru a îmbun?t??i serviciile de curierat din ?ar?. Valoarea estimat? a investi?iei se ridic? la peste 25 de milioane de lei. f?r? TVA. Articolul Po?ta Român? cump?r? o flot? auto pentru cre?terea eficien?ei (…) [Read the article in Mediafax]