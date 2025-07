Pozi?ia Jandarmeriei în urma unor incidente produse la festivalul „Beach, Please! ”

Pozi?ia Jandarmeriei în urma unor incidente produse la festivalul „Beach, Please! ”. Mediafax Jandarmeria a clarificat c? nu a folosit for?a ?i c? nu au existat persoane r?nite în urma unui incident de la festivalul „Beach, Please!” din Costine?ti, r?spunzând unor imagini ap?rute online. Interven?ia a vizat aplanarea unui conflict ?i acordarea de ajutor unei persoane cu (…) [Read the article in Mediafax]