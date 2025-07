Trump confirm? acordul pentru furnizarea „celor mai bune echipamente militare” c?tre NATO ?i Ucraina

Trump confirm? acordul pentru furnizarea „celor mai bune echipamente militare” c?tre NATO ?i Ucraina. Mediafax Trump confirm? luni, în cadrul întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Casa Alb?, c? a fost de acord s? furnizeze arme Ucrainei. Articolul Trump confirm? acordul pentru furnizarea „celor mai bune echipamente militare” c?tre NATO ?i Ucraina apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]