Reac?ia Maiei Sandu la acuza?iile Rusiei: „Minciunile vor curge gârl? din partea trompetelor Kremlinului doar pentru a pune mâna pe Moldova”

Reac?ia Maiei Sandu la acuza?iile Rusiei: „Minciunile vor curge gârl? din partea trompetelor Kremlinului doar pentru a pune mâna pe Moldova”. Mediafax Pre?edinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reac?ionat dur la acuza?iile lansate de Serviciul de Informa?ii Externe al Federa?iei Ruse (SVR), care a sus?inut c? NATO ar transforma Moldova într-un „berbec” împotriva Rusiei ?i c? autorit??ile de la Chi?in?u ar preg?ti ?ara pentru un (…) [Read the article in Mediafax]