Zelenski l-a propus pe actualul premier, Denîs ?mihal, pentru func?ia de ministru al Ap?r?rii

Zelenski l-a propus pe actualul premier, Denîs ?mihal, pentru func?ia de ministru al Ap?r?rii. Mediafax Pre?edintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sugerat luni c? actualul prim-ministru Denys Shmyhal ar putea fi numit ministru al Ap?r?rii, în contextul unor schimb?ri în compozi?ia guvernului, noteaz? The Kyiv Independent. Articolul Zelenski l-a propus pe actualul premier, Denîs (…) [Read the article in Mediafax]