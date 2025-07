Fritz: Nu suntem compatibili ideologic, dar guvernarea cu PSD era singura op?iune

Fritz: Nu suntem compatibili ideologic, dar guvernarea cu PSD era singura op?iune. Mediafax Pre?edintele USR, Dominic Fritz, a r?spuns la întrebarea despre o eventual? ie?ire a PSD de la guvernare: PSD este la guvernare pentru c? nu merge altfel, nici matematic, nici politic. Articolul Fritz: Nu suntem compatibili ideologic, dar guvernarea cu PSD era singura op?iune apare (…) [Read the article in Mediafax]