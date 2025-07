Dominic Fritz despre primul pachet de m?suri fiscale: Ar putea pica la CCR

Dominic Fritz despre primul pachet de m?suri fiscale: Ar putea pica la CCR. Mediafax Pre?edintele USR, Dominic Fritz, confirm? c? primul pachet de m?suri pentru care premierul Bolojan ?i-a asumat r?spunderea ar putea fi anulat de Curtea Constitu?ional? ?i a explicat de ce anumite m?suri a?teptate de cet??eni nu au fost incluse. Articolul Dominic Fritz despre primul (…) [Read the article in Mediafax]