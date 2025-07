Ministrul Mediului, despre directorul pensionar care a dat în judecat? Romsilva: Legi f?cute prost

Ministrul Mediului, despre directorul pensionar care a dat în judecat? Romsilva: Legi f?cute prost. Mediafax Ministrul Mediului critic? dur neregulile din Romsilva, ar?tând c? fostul director Teodor ?igan, care a primit 100.000 de euro la pensionare ?i s-a reangajat f?r? concurs, exemplific? problemele sistemului. Dac? va câ?tiga procesul, spune ministrul, „legile sunt f?cute foarte prost”. (…) [Read the article in Mediafax]