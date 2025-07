Un alerg?tor de 66 de ani a parcurs 217 de kilometri prin unul dintre cele mai fierbin?i locuri de pe Terra

Un alerg?tor de 66 de ani a parcurs 217 de kilometri prin unul dintre cele mai fierbin?i locuri de pe Terra. Mediafax De 18 ani, Danny Westergaard, în vârst? de 66 de ani, înfrunt? c?ldura torid? a verii din Death Valley, California, într-un ultramaraton considerat cel mai dificil din lume. Cursa are loc în iulie, când temperaturile au urcat pân? la 54,44 °C. Articolul Un alerg?tor de 66 de ani a (…) [Read the article in Mediafax]