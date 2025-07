Moscova este de acord c? negocierile cu Ucraina trebuie s? fie impulsionate

Moscova este de acord c? negocierile cu Ucraina trebuie s? fie impulsionate. Mediafax Vineri, Dimitri Peskov, purt?torul de cuvânt de la Kremlin, a precizat c? Rusia sprijin? „ad?ugarea unui imbold" în ceea ce prive?te procesul de negocieri cu Ucraina.