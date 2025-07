Ursula von der Leyen d? startul Jocurilor Foamei în UE, acuz? Comitetul Regiunilor

Ursula von der Leyen d? startul Jocurilor Foamei în UE, acuz? Comitetul Regiunilor. Mediafax Pre?edinta Comitetului Regiunilor, Kata Tütt?, a acuzat-o joi pe pre?edinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, c? nu în?elege Politica de Coeziune ?i c? a prezentat un buget al Uniunii Europene care încurajeaz? „Jocurile Foamei” între autorit??ile locale ?i agricultori. (…) [Read the article in Mediafax]