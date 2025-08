Lituania a g?sit pe teritoriul s?u o dron? ruseasc? posibil venit? dinspre Belarus

Lituania a g?sit pe teritoriul s?u o dron? ruseasc? posibil venit? dinspre Belarus. Mediafax Armata lituanian? a localizat o dron?, despre care se crede c? a intrat în spa?iul s?u aerian din Belarus, dup? câteva zile de c?ut?ri. Articolul Lituania a g?sit pe teritoriul s?u o dron? ruseasc? posibil venit? dinspre Belarus apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]