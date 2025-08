Interven?ii contracronometru pe munte: Salvamont România a salvat 13 persoane în ultimele 24 de ore

Interven?ii contracronometru pe munte: Salvamont România a salvat 13 persoane în ultimele 24 de ore. Mediafax Salvamont România a anun?at c?, în ultimele 24 de ore, salvatorii montani au fost solicita?i de urgen?? în 15 cazuri, primind apeluri din mai multe zone montane ale ??rii. În urma interven?iilor, 13 persoane au fost salvate, îns? din p?cate o persoan? a fost g?sit? decedat? ?i predat?