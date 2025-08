Putin îl corecteaz? pe Luka?enko: Rusia nu ocup? teritorii în Ucraina, ci î?i recupereaz? propriile p?mânturi

Putin îl corecteaz? pe Luka?enko: Rusia nu ocup? teritorii în Ucraina, ci î?i recupereaz? propriile p?mânturi. Mediafax Pre?edintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri c? Rusia nu acapareaz? teritorii str?ine, ci „recupereaz? ceea ce este al ei”. Articolul Putin îl corecteaz? pe Luka?enko: Rusia nu ocup? teritorii în Ucraina, ci î?i recupereaz? propriile p?mânturi apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]