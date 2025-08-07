Biroul din Paris al companiei aeriene israeliene El Al, vandalizat cu graffiti
Aug 7, 2025
Mediafax Compania aerian? israelian? El Al a anun?at joi c? biroul s?u din Paris a fost vandalizat cu graffiti. Desenele con?ineau mesaje anti-Israel. Compania consider? c? este vorba despre un incident „profund tulbur?tor”, în contextul în care tensiunile dintre Fran?a ?i Israel sunt ridicate. (…)
