Un b?rbat a ajuns la spital dup? ce a întrebat ChatGPT cum s? elimine sarea din dieta sa
Aug 8, 2025
Mediafax Un b?rbat de 60 de ani a ajuns la spital cu halucina?ii ?i paranoia dup? ce a înlocuit timp de trei luni sarea de mas? cu bromur? de sodiu, urmând un sfat g?sit pe ChatGPT. Articolul Un b?rbat a ajuns la spital dup? ce a întrebat ChatGPT cum s? elimine sarea din dieta sa apare prima (…)
