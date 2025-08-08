Constan?a: Re?ea de proxenetism desfiin?at? dup? ?ase ani: se mutau constant ca s? nu fie prin?i

Constan?a: Re?ea de proxenetism desfiin?at? dup? ?ase ani: se mutau constant ca s? nu fie prin?i. Mediafax Poli?i?tii au destructurat o re?ea de proxenetism activ? din 2018, în urma a 34 de perchezi?ii în mai multe jude?e ?i în Bucure?ti. Articolul Constan?a: Re?ea de proxenetism desfiin?at? dup? ?ase ani: se mutau constant ca s? nu fie prin?i apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]