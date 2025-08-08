R?zboiul din Ucraina, ziua 1.262. Peste 21.000 de civili, dintre care ?i copii, r?mân în zonele de conflict din regiunea Done?k / Putin ?i Trump se vor întâlni în zilele urm?toare



R?zboiul din Ucraina, ziua 1.262. Peste 21.000 de civili, dintre care ?i copii, r?mân în zonele de conflict din regiunea Done?k / Putin ?i Trump se vor întâlni în zilele urm?toare.

Mediafax Aproximativ 1.2 milioane de civili au fost evacua?i din locuin?ele lor permanente din teritoriul controlat de Ucraina din regiunea Done?k. Articolul R?zboiul din Ucraina, ziua 1.262. Peste 21.000 de civili, dintre care ?i copii, r?mân în zonele de conflict din regiunea Done?k / Putin (…)