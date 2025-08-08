Incendii majore de vegeta?ie în Turcia: traficul maritim, închis în stâmtoarea Dardanele
Aug 8, 2025
Incendii majore de vegeta?ie în Turcia: traficul maritim, închis în stâmtoarea Dardanele.
Mediafax Traficul din stâmtoarea Dardanele, ruta cheie de trasport comercial dintre Europa ?i Asia, a fost închis. M?sura a fost instituit? pe fondul incendiilor de vegeta?ie din nord-vestul Turciei. Articolul Incendii majore de vegeta?ie în Turcia: traficul maritim, închis în stâmtoarea (…)
