Incendii majore de vegeta?ie în Turcia: traficul maritim, închis în stâmtoarea Dardanele

Incendii majore de vegeta?ie în Turcia: traficul maritim, închis în stâmtoarea Dardanele. Mediafax Traficul din stâmtoarea Dardanele, ruta cheie de trasport comercial dintre Europa ?i Asia, a fost închis. M?sura a fost instituit? pe fondul incendiilor de vegeta?ie din nord-vestul Turciei. Articolul Incendii majore de vegeta?ie în Turcia: traficul maritim, închis în stâmtoarea (…) [Read the article in Mediafax]