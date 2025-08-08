Incendiu în Chilia Veche: Pompierii vor relua ac?iunile de stingere sâmb?t? diminea??
Aug 8, 2025
Incendiu în Chilia Veche: Pompierii vor relua ac?iunile de stingere sâmb?t? diminea??.
Mediafax Pompierii ?i elicopterele care au intervenit pentru stingerea incendiului de vegeta?ie de la Chilia Veche, jude?ul Tulcea, vor relua opera?iunile sâmb?t? diminea??. Articolul Incendiu în Chilia Veche: Pompierii vor relua ac?iunile de stingere sâmb?t? diminea?? apare prima dat? în (…)
[Read the article in Mediafax]