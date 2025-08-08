Armenia ?i Azerbaidjan au semnat un acord de pace mediat de Statele Unite ale Americii



Mediafax Pre?edintele SUA, Donald Trump, a g?zduit vineri la Casa Alb? liderii Armeniei ?i Azerbaidjanului pentru semnarea unui acord de pace care încheie decenii de tensiuni ?i conflicte în Caucaz, relateaz? Reuters. Articolul Armenia ?i Azerbaidjan au semnat un acord de pace mediat de (…)