Premierul Canadei promite investi?ii record în ap?rare ?i cre?teri salariale pentru militari

Premierul Canadei promite investi?ii record în ap?rare ?i cre?teri salariale pentru militari. Mediafax Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anun?at vineri un pachet de cheltuieli militare, confirmând planul guvernului s?u de a atinge în acest an obiectivul NATO de 2% din PIB pentru ap?rare. Articolul Premierul Canadei promite investi?ii record în ap?rare ?i cre?teri salariale pentru (…) [Read the article in Mediafax]