Premierul Canadei promite investi?ii record în ap?rare ?i cre?teri salariale pentru militari
Aug 9, 2025
Mediafax Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anun?at vineri un pachet de cheltuieli militare, confirmând planul guvernului s?u de a atinge în acest an obiectivul NATO de 2% din PIB pentru ap?rare. Articolul Premierul Canadei promite investi?ii record în ap?rare ?i cre?teri salariale pentru (…)
