Haos pe pia?a aurului. Casa Alb? intervine pentru „clarificarea” taxelor vamale la lingouri

Haos pe pia?a aurului. Casa Alb? intervine pentru „clarificarea” taxelor vamale la lingouri. Mediafax Casa Alb? va emite un ordin executiv prin care va „clarifica” pozi?ia SUA privind tarifele la lingourile de aur, dup? ce o decizie conform c?reia o form? larg tranzac?ionat? a metalului pre?ios este supus? taxelor vamale a zguduit pia?a mondial? a aurului. Articolul Haos pe pia?a (…) [Read the article in Mediafax]