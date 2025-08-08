Premierul Bolojan cere mini?trilor transparen?? total?. Declara?iile de avere, publice pe site-urile Guvernului ?i ministerelor
Aug 8, 2025
Mediafax Premierul Ilie Bolojan le-a cerut tuturor mini?trilor s? transmit? c?tre Cancelaria Prim-Ministrului declara?iile de avere ?i de interese depuse dup? numirea în func?ie, împreun? cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului. Articolul Premierul Bolojan cere mini?trilor (…)
