Nicu?or Dan, într-o vizit? privat? în Republica Moldova. La ce eveniment particip? al?turi de Maia Sandu

Nicu?or Dan, într-o vizit? privat? în Republica Moldova. La ce eveniment particip? al?turi de Maia Sandu. Mediafax Pre?edintele României, Nicu?or Dan, se afl? sâmb?t? într-o vizit? privat? în Republica Moldova. Împreun? cu pre?edinta Maia Sandu, el a participat la Festivalul Lupilor organizat în Rezerva?ia Natural? „Orheiul Vechi”. Pre?edintele României, Nicu?or Dan, a ap?rut al?turi de pre?edinta (…) [Read the article in Mediafax]