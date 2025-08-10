Ipotez?: O iarn? nuclear? ar putea distruge o mare parte din rezervele mondiale de alimente

Ipotez?: O iarn? nuclear? ar putea distruge o mare parte din rezervele mondiale de alimente. Mediafax Este u?or s? presupunem c? un r?zboi nuclear afecteaz? doar pe cei suficient de aproape pentru a vedea momentul înfrico??tor al exploziei. În realitate, distrugerile s-ar putea extinde în întreaga lume. Articolul Ipotez?: O iarn? nuclear? ar putea distruge o mare parte din rezervele (…) [Read the article in Mediafax]