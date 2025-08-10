Bolojan, întrebat despre eventuala ie?ire a PSD din coali?ie: Sper s? nu avem o astfel de situa?ie

Bolojan, întrebat despre eventuala ie?ire a PSD din coali?ie: Sper s? nu avem o astfel de situa?ie. Mediafax Sper s? nu avem o astfel de situa?ie, spune premierul Ilie Bolojan despre eventuala ie?ire a PSD din coali?ia de guvernare. „Partea de stabilitate este foarte important?”, sus?ine ?eful Guvernului. Articolul Bolojan, întrebat despre eventuala ie?ire a PSD din coali?ie: Sper s? nu avem (…) [Read the article in Mediafax]