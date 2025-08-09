Patru astronau?i s-au întors pe P?mânt dup? cinci luni petrecute la Sta?ia Spa?ial? Interna?ional?

Patru astronau?i s-au întors pe P?mânt dup? cinci luni petrecute la Sta?ia Spa?ial? Interna?ional?. Mediafax Patru astronau?i s-au întors pe P?mânt sâmb?t?, dup? ce au petrecut cinci luni pe Sta?ia Spa?ial? Interna?ional?. Capsula SpaceX în care se aflau cei patru a amerizat în Oceanul Pacific, în apropierea Californiei. Articolul Patru astronau?i s-au întors pe P?mânt dup? cinci luni (…) [Read the article in Mediafax]