R?zboiul din Ucraina, ziua 1267. Casa Alb? afirm? c? summitul Trump-Putin din Alaska va fi un „exerci?iu de ascultare” / Zelenski spune c? Trump ?i-a exprimat sprijinul pentru încetarea focului în Ucraina



R?zboiul din Ucraina, ziua 1267. Casa Alb? afirm? c? summitul Trump-Putin din Alaska va fi un „exerci?iu de ascultare” / Zelenski spune c? Trump ?i-a exprimat sprijinul pentru încetarea focului în Ucraina.

Mediafax Trump vrea s? organizeze o întâlnire cu Zelenski ?i Putin dac? summitul din Alaska merge bine Pre?edintele SUA, Donald Trump, declar? c?, dac? întâlnirea sa de vineri cu pre?edintele rus Vladimir Putin va decurge bine, vrea s? organizeze „imediat” o a doua întâlnire, la care s? (…)