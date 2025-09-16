Romania’s cancelled 2024 presidential elections influenced by Russia, general prosecutor says
Sep 16, 2025
Romania’s cancelled 2024 presidential elections influenced by Russia, general prosecutor says.
The presidential elections held in November 2024 in Romania were influenced by a large-scale hybrid war orchestrated by Russia before they were cancelled, according to general prosecutor Alex Floren?a. Romania’s presidential election was annulled last December after declassified reports alleged (…)
[Read the article in Romania-Insider]