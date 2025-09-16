Digi About Listing Of Spanish Arm: Company Is Evaluating Operations To Improve Capital Structure, Won’t Give Up Control
Sep 16, 2025
Digi About Listing Of Spanish Arm: Company Is Evaluating Operations To Improve Capital Structure, Won’t Give Up Control.
Telecommunications operator Digi Communications on Tuesday said in a report to the Bucharest Stock Exchange that it was exploring options to expand operations and improve financing, including its Spanish subsidiary, but was not considering relinquishing control over it.
