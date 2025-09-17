Coalition postpones decision on extending food price cap for one week – sources
Sep 17, 2025
Coalition postpones decision on extending food price cap for one week – sources.
Mediafax The issue of capping prices on basic foodstuffs was discussed on Monday during a meeting of the governing coalition. However, a final decision was postponed until next week, as PNL leaders requested additional time for analysis. Articolul Coalition postpones decision on extending food (…)
[Read the article in Mediafax]