European Commission approves Romania’s revised Recovery and Resilience Plan
Oct 23, 2025
The European Commission has approved Romania’s revised National Recovery and Resilience Plan (PNRR), a funding package worth EUR 21.4 billion, prime minister Ilie Bolojan announced on Wednesday, October 22. The revised facility includes EUR 13.57 billion in non-reimbursable grants and EUR 7.84 (…)
